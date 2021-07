Medien: Mittelfeldspieler Lee vor Wechsel nach Mainz

Mainz Der von mehreren Vereinen umworbene Mittelfeldspieler Jae-Sung Lee soll sich mit dem Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 einig sein. Wie die „Kieler Nachrichten“ (Mittwoch) berichteten, soll der frühere Profi von Holstein Kiel in den nächsten Tagen einen Dreijahresvertrag in Mainz unterzeichnen.

Lees Vertrag in Kiel war am 30. Juni nach drei Jahren ausgelaufen. Auch über einen möglichen Wechsel zum Hamburger SV war in den Wochen zuvor spekuliert worden. Der 28-jährige Südkoreaner präferiert jedoch die Bundesliga und die englische Premier League. Für die KSV Holstein hatte Lee 104 Pflichtspiele absolviert und 23 Tore erzielt.