2. Bundesliga Medien: Kaiserslautern holt Trainer Markus Anfang

Anfang hatte zuletzt den Drittligisten Dynamo Dresden trainiert, im April trennten sich die Sachsen nach einer schwachen Rückrunde aber von ihm. Funkel hatte die Lauterer in seiner 14-wöchigen Amtszeit vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrt und stand mit ihnen am vergangenen Samstag im mit 0:1 verlorenen DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen. Danach trennten sich die Wege des 70-Jährigen und des FCK.