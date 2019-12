Mechanismus zur Verteilung des Geldes an Hochschulen steht

Konrad Wolf aufgenommen bei einem Termin. Foto: Boris Roessler/dpa.

Mainz Nach monatelangen Debatten steht der Schlüssel zur Verteilung der Gelder für die Hochschulen in Rheinland-Pfalz über das Jahr 2020 hinaus fest. Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) stellte am Montag in Mainz den komplexen Mechanismus vor, mit dem von 2021 an die von Bund und Land insgesamt gestellten 140 Millionen Euro pro Jahr aufgeteilt werden.

