Fastnacht MCV-Präsident „sehr erfreut“ über Geld für Rosenmontagszug

Der Präsident des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), Hannsgeorg Schönig, ist „sehr erfreut“ darüber, dass die Stadt den Großteil der Sicherheitskosten für den Rosenmontagszug übernimmt. Diese seien von 40.000 Euro im Jahr 2015 auf 250.000 Euro in diesem Jahr gestiegen, sagte Schönig am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der Stadtrat hatte am Abend zuvor einstimmig beschlossen, 200.000 Euro davon zu übernehmen. „Ohne das Geld wären die Fastnachtstage auf Dauer nicht möglich“, sagte Schönig.