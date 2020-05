MCV für einheitliches Vorgehen der Karnevalshochburgen

Mainz Bei der Planung der nächsten närrischen Kampagne hat sich der Mainzer Carneval-Verein (MCV) für ein abgestimmtes Vorgehen ausgesprochen. „Wünschenswert wäre es, wenn wir zu gegebener Zeit ein einheitliches Vorgehen der Karnevalshochburgen bekannt geben können“, sagte MCV-Präsident Reinhard Urban am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Der MCV werde deswegen engen Kontakt halten „mit unseren Kollegen in den anderen Fastnachtshochburgen am Rhein wie Köln und Düsseldorf“. Für eine Entscheidung, in welcher Form die Saal- und Sitzungsfastnacht in der kommenden Kampagne angesichts der Corona-Pandemie stattfinden werde, sei es aber noch viel zu früh.