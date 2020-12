Max Ophüls Preis will Vorreiter als Online-Festival werden

Saarbrücken Prominente werden nicht live zu erleben sein, und auch der persönliche Austausch unter Filmschaffenden bis tief in die Nacht wird ausbleiben: Wegen Corona findet das 42. Filmfestival Max Ophüls Preis erstmals online statt.

Das 42. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken wird im Januar wegen der Corona-Pandemie ausschließlich online veranstaltet. Das Budget des Festivals vom 17. bis 24. Januar 2021 mit 900 000 Euro fällt ein Viertel niedriger als im Vorjahr aus, an der Zahl der Sponsoren und Höhe der Preisgelder hat sich jedoch nichts geändert. Erneut werden wieder 16 Preise in einer Gesamthöhe von 118 500 Euro vergeben, wie die Organisatoren des Festivals am Mittwoch bei einer Video-Pressekonferenz bekanntgaben.