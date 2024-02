Musik Max Mutzke: Der ESC hat eine einmalige Atmosphäre

Für den Musiker Max Mutzke hat der Eurovision Song Contest eine einmalige Atmosphäre. „Der Grand Prix, die größte Musikveranstaltung der Welt, hat mir letztes Jahr nochmal vor Ort gezeigt, dass eine unglaublich diverse Riesenhorde an Menschen Liverpool überfallen hat, im positiven Sinne, und drei Tage friedlich in voller Liebe miteinander Musik gehört hat“, sagte der 42-Jährige in der Sendung „Music Made in Germany“ des privaten rheinland-pfälzischen Radiosenders RPR1. Beim ESC herrsche ein Gefühl von Gemeinschaft und Einigkeit, sagte Mutzke.