Mauss: Verteidiger setzen auf neuen Geheimdienst-Zeugen

An der Treppe stehen beim Landgericht die Wörter: „Justizzentrum Bochum“ in Stein gemeißelt. F. Foto: Guido Kirchner/dpa.

Bochum Die Kapuze über dem Kopf, ein Schal vorm Gesicht: So betrat Ex-Geheimagent Werner Mauss am Donnerstag das Bochumer Landgericht. Zum zweiten Mal muss sich der inzwischen 79-Jährige wegen millionenschwerer Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten.

Seine Verteidiger hoffen diesmal jedoch auf ein schnelles Ende. Sie haben gleich zum Prozessauftakt die Aussetzung des Verfahrens beantragt. Begründung: Es gebe einen neuen Zeugen, der erklären werde, dass es sich bei dem von Mauss im Ausland deponierten Vermögen nicht um Privatgeld handele. Das solle nun in Ruhe erörtert werden.

Nach Angaben der Verteidiger wurde Mauss - er wohnt in Rheinland-Pfalz - das Geld von einem Geheimdienst bereitgestellt, um Ereignisse, wie zum Beispiel den Amoklauf von Halle/Saale, unmöglich zu machen. „Ich weiß nicht, ob das nicht verhindert worden wäre, wenn dieses Verfahren nicht stattgefunden hätte“, so Verteidiger Ulrich Sommer. „Dann hätte unser Mandant nämlich das tun können, was er sonst auch getan hat - Menschenleben retten.“