Europa im All Maurer: Ariane 6 hilft Raumfahrttechnologie „made in Europe“

Maurer, der einen Doktortitel in Materialwissenschaft hat, war 2021 zur Internationalen Raumstation ISS gereist. 177 Tage verbrachte er auf dem Außenposten der Menschheit. Während dieser Zeit führte der bisher letzte Deutsche im All zahlreiche wissenschaftliche Experimente durch. Der unbemannte Lastentransporter Ariane 6 war am Dienstag vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana ins All gestartet. Er hob erfolgreich ab und setzte mehrere Satelliten aus. Zuletzt hatte jedoch eine Zündung nicht funktioniert, so dass der obere Raketenteil nicht wie geplant in die Atmosphäre eintrat und verglühte, sondern im All blieb.