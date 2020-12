Matthias Maurer startet Mission „Cosmic Kiss“

Köln „Cosmic Kiss“, kosmischer Kuss, heißt die Weltraummission des deutschen Astronauten Matthias Maurer. Der 50-Jährige soll im Herbst 2021 zur Raumstation ISS aufbrechen. Der ungewöhnliche Name sei „eine Liebeserklärung an den Kosmos“, teilte die europäische Weltraumagentur ESA am Montag in Köln mit.

Die Raumstation sei gleichsam das Bindeglied zwischen den Bewohnern der Erde und dem Weltall. Die beiden Weltraummissionen von Alexander Gerst hatten konventionellere Namen: „Blue Dot“ (Blauer Punkt) und „Horizons“ (Horizonte).