Schauspieler Matthias Brandt und Malu Dreyer für Demos gegen rechts

Dreyer forderte: „Stoppt die Brandstifter, stoppt die Feinde der Demokratie“. „In einer Zeit, in der Rechtsextremisten ganz offen die Menschenwürde und das demokratische Gleichheitsversprechen in Frage stellen, ist es mir ein besonderes Anliegen, an alle zu appellieren, die eigene Stimme für Demokratie und Menschlichkeit zu nutzen“, sagte die Regierungschefin, die zuvor auch bei einer Kundgebung in der Mainzer Innenstadt gesprochen hatte, an der sich nach Polizeiangaben rund 5000 Menschen beteiligten. „Es ist gut, dass es Künstler wie Matthias Brandt gibt, die der Menschlichkeit eine eigene Sprache schenken“, so die Ministerpräsidentin.