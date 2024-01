Schauspieler Matthias Brandt befürwortet Demos gegen rechts

Der Schauspieler und Schriftsteller Matthias Brandt hält die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in mehreren deutschen Städten für richtig. „Ich finde es ganz toll, dass jetzt auch Mainz auf die Straße geht. Und ich glaube, dass das dringend nötig ist, jetzt, sich auch zu zeigen“, sagte der 62-Jährige am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Das haben wir wahrscheinlich in der letzten Zeit zu selten und zu wenig getan und gedacht, es regelt sich in irgendeiner Weise von selbst. Das tut es nicht.“