Matthes übernimmt Jury-Vorsitz bei Günter Rohrbach Filmpreis

Neunkirchen Schauspieler Ulrich Matthes übernimmt den Vorsitz in der Jury des Günter Rohrbach Filmpreises 2020. Damit folgt der 60-Jährige auf Margarethe von Trotta, die im vergangenen Jahr Jury-Vorsitzende war, wie die Stadt Neunkirchen am Mittwoch mitteilte.

Matthes, der in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt hat, ist seit Februar 2019 Präsident der Deutschen Filmakademie. Er ist zudem festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin - und hat schon viele Preise bekommen.

Die Stadt Neunkirchen vergibt den Filmpreis seit 2011 für deutschsprachige Fernseh- und Kinofilme zum Themenfeld „Arbeitswelt und Gesellschaft“. Mit ihm erinnert sie an den am 23. Oktober 1928 in Neunkirchen geborenen Filmproduzenten Günter Rohrbach („Das Boot“).