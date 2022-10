2. Bundesliga : Mathenia rettet Nürnbergs Punkt in Kaiserslautern

Kaiserslautern Mathenia gegen den FCK! Der Nürnberger Keeper legt den nächsten glanzvollen Auftritt hin. Die Offensive bereitet „Club“-Trainer Weinzierl weiter Sorgen.

Die Gänsehaut-Atmosphäre auf dem ausverkauften Betzenberg stachelte nur Nürnbergs Torwart Christian Mathenia zu Höchstleistungen an. Der 30 Jahre alte Schlussmann war einmal mehr der überragende Mann in der Mannschaft der Franken. Dass der „Club“ beim 0:0 in Kaiserslautern zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor in der 2. Fußball-Bundesliga blieb, war einzig und allein Mathenias Verdienst.