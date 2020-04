„Maßvoll“: Neue Lockerungen für Geschäfte und Hobbysport

Mountainbikes und Rennräder stehen und hängen in einem Fahrradgeschäft. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild.

Mainz Ab heute gibt es erste Lockerungen bei den Beschränkungen in der Corona-Krise. In Rheinland-Pfalz darf wieder auf vielfältigere Art und Weise Sport getrieben werden. Auch die Studenten starten.

Einige Geschäfte dürfen nach wochenlanger Pause wegen der Corona-Krise wieder aufsperren, Hobbysportler haben wieder neue Möglichkeiten: Nach dem weitgehend ruhigen Wochenende in Rheinland-Pfalz treten ab heute die ersten Lockerungen in Kraft, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche beschlossen haben. Geschäfte mit einer Größe von weniger als 800 Quadratmetern dürfen wieder öffnen, größere Geschäfte können einen Teil ihrer Fläche abtrennen, um auch wieder eröffnen zu können.