Kriminalität : Massiver Angriff auf Polizisten löst Bestürzung aus

Trier Kurz nach Mitternacht werden Polizisten in Trier zu einer Diskothek gerufen. Zunächst sieht alles nach einem Routineeinsatz aus. Was dann geschieht, lässt die Beamten um ihr Leben bangen.

Rund 40 Menschen sind in Trier nach einem Streit in einer Diskothek auf herbeigerufene Polizeibeamte losgegangen. Fünf Beamte wurden bei dem Einsatz in der Nacht zum Freitag verletzt. Erst nach dem Eintreffen von Verstärkung gelang es der Polizei, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Ein Beamter feuerte zwei Warnschüsse in die Luft. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, nach weiteren Angreifern wird gesucht. Die Polizei in der Moselstadt sprach von einem beispiellosen Gewaltausbruch, die Politik reagierte bestürzt.