Kriminalität Massenschlägerei in Mainz mit rund 40 Beteiligten

Mainz · Rund 40 Menschen haben sich in Mainz eine Schlägerei geliefert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten zahlreiche Zeugen am Freitagabend über den Notruf gemeldet, dass zwei Gruppen aufeinander losgingen.

23.12.2023 , 11:37 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien alle Beteiligten geflüchtet. Bei der anschließenden Fahndung hätten mehrere von ihnen festgenommen werden können. Die Beteiligten hätten der Mainzer und Frankfurter Fußball-Anhängerschaft zugeordnet werden können. Einige der Personen seien der Polizei bereits wegen anderer Vorfälle im Zusammenhang mit Fußballspielen bekannt. Bei den festgenommenen Tatverdächtigen wurden laut Mitteilung Verletzungen dokumentiert und Smartphones sichergestellt. Sie wurden anschließend entlassen. Angaben zur Anzahl der festgenommenen Personen, deren Alter und Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppierung kann die Polizei den Angaben zufolge aufgrund der frühen Ermittlungsphase noch nicht machen. Es werde wegen des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Videos oder Fotos der Auseinandersetzung gemacht hat, wird gebeten, diese für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Veröffentlichte Videos der Tat konnten laut Polizei bereits gesichert werden. © dpa-infocom, dpa:231223-99-393732/3

(dpa)