Maskenverweigerin löst Polizeieinsatz in Supermarkt aus

Landau In einem Supermarkt in der Pfalz hat es einen Tumult gegeben, weil eine Frau den vorgeschriebenen Mundschutz nicht tragen wollte. Aufgebrachte Kunden empörten sich so sehr über die Maskenverweigerin, dass die Polizei einschreiten musste.

