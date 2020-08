Maskenverweigerer ruft Bundespolizei auf den Plan

Ein ICE fährt auf freier Strecke. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Koblenz Ein 27 Jahre alter Mann hat sich geweigert, in einem Zug einen Mund- und Nasenschutz zu tragen und damit einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Wie die Bundespolizei in Trier am Freitag mitteilte, wollte der Mann eigentlich über Mainz nach Sankt Wendel reisen.

