Maskenpflicht kommt auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Mainz Diskutiert wird schon länger darüber, nun gilt bald auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland eine Maskenpflicht. Ein paar Tage Vorbereitungszeit sind allerdings noch nötig.

Auch Rheinland-Pfalz und das Saarland machen das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes wegen der Corona-Pandemie zur Pflicht. Vom kommenden Montag (27.4.) an müssen sogenannte Alltagsmasken oder auch andere Abdeckungen wie Schals im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen in Geschäften getragen werden, wie die Regierungssprecher der beiden Länder am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit ihren Kollegen aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mitteilten. Zuvor hatten schon zahlreiche andere Bundesländer angekündigt, eine solche Maskenpflicht einzuführen.