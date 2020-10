Maskenpflicht in der Fußgängerzone beschlossen

Kaiserslautern Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat Kaiserslautern eine Maskenpflicht in der kompletten Fußgängerzone und der Altstadt beschlossen. Die Verwaltung werde eine entsprechende Allgemeinverfügung wohl an diesem Dienstag auf den Weg bringen, teilte die Kommune mit rund 100 000 Einwohnern am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Mit einer Veröffentlichung rechnet die pfälzische Stadt am Mittwoch.

Der Entscheidung war das erste Treffen der vom Land einberufenen Task Force vorausgegangen. Kaiserslautern liegt über der Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz wurde am Montag von der Kommune mit 83 angegeben.