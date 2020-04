Maskenpflicht gilt: Verteilaktion in Mainz

Eine Mitarbeiterin der Mainzer Verkehrsbetriebe verteilt Masken am Hauptbahnhof. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Beim Einkaufen und bei der Fahrt mit Bus, Straßenbahn oder Zug darf sie nicht mehr fehlen: Seit Montag gilt in Rheinland-Pfalz wegen der Corona-Pandemie die Maskenpflicht. Als Erinnerung daran hat das Verkehrsunternehmen Mainzer Mobilität Einmal-Masken am Montagmorgen verteilt.

Die meisten Fahrgäste seien aber schon vorbereitet gewesen, sagte der Geschäftsführer der Mainzer Mobilität, Jochen Erlhof, am Hauptbahnhof der Landeshauptstadt. „Wir erwischen hier nur noch einzelne.“

Für die symbolische Aktion in Mainz standen laut dem Verkehrsunternehmen 1200 Masken zur Verfügung. Die Reaktionen der Fahrgästen seien überwiegend positiv gewesen. Ein Student aus Taiwan sagte: „Das ist eine gute Sache.“ Wenn jeder sich mit den Masken bedecke, könne das helfen, die harte Zeit gut zu überstehen.

Das in Mainz verteilte Material stammte laut Erlhof vom Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). Das hessische Verkehrsunternehmen hatte angekündigt ab Montag über mehrere Tage und an rund zwei Dutzend Standorten des RMV-Tarifgebiets insgesamt Hunderttausende Einmal-Masken an Fahrgäste ausgeben zu wollen. Von Mainz aus pendeln viele Menschen nach Wiesbaden oder Frankfurt und umgekehrt.