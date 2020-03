Masern im Landkreis Neuwied ausgebrochen

Ein Impfpass mit einem Kreuz bei der Masern-Impfung liegt auf einem Tisch. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild.

Neuwied Im Landkreis Neuwied sind die Masern ausgebrochen. Derzeit gebe es einen bestätigten Fall in Bad Hönningen, teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. In Hammerstein, Dattenberg, Neuwied und dem benachbarten Landkreis Altenkirchen seien insgesamt vier Verdachtsfälle gemeldet worden.



