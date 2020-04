Maschinenhalle in Flammen: 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Feuerwehrmann ist von hinten zu sehen. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/Archivbild

Neustadt/Weinstraße Bei einem Brand einer Maschinenhalle in Neustadt (Weinstraße) ist ein Schaden von rund 700 000 Euro entstanden. Ursache des Feuers in der Nacht zu Donnerstag war ein technischer Defekt an der Lichtmaschine eines Traktors, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

