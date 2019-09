Maschinenbau: Nachholbedarf bei Technikunterricht

Ein Jugendlicher steht am Beruflichen Schulzentrum für Technik und Wirtschaft an einem Schraubstock. Foto: Sebastian Kahnert/Archivbild.

Frankfurt/Main Rheinland-Pfalz zählt einer Studie zufolge zu den Nachzüglern beim Technikunterricht. An den allgemeinbildenden Schulen des Landes gab es zum Stichtag Ende Mai 2018 kein eigenständiges Fach Technik, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Auswertung des Maschinenbauverbandes VDMA hervorgeht.

In zehn Bundesländern sei dies dagegen schon der Fall. Das Fach „Technik und Naturwissenschaft“ werde zudem bislang nur an der Realschule Plus und der Integrierten Gesamtschule angeboten, aber nicht am Gymnasium.