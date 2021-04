Marx: Eigenes Verhalten in Missbrauchsfall untersuchen

München/Trier Der ehemalige Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Kardinal Reinhard Marx, hat sich für die Untersuchung eines Missbrauchsfalls aus seiner Zeit als Bischof von Trier ausgesprochen.

„Christ&Welt“ hat für einen Artikel in der jüngsten Ausgabe den bereits bekannten Fall eines Priesters, der sich an Minderjährigen vergangen haben soll, aufgearbeitet und Marx' Rolle darin untersucht. Dafür legten die Autoren Kirchenrechtlern ihre Informationen über den Fall vor und baten um eine Bewertung nach den Kriterien, die auch bei dem jüngst veröffentlichten, viel beachteten Kölner Missbrauchsgutachten angelegt wurden und dazu führten, dass zwei Bischöfe dem Papst ihren Rücktritt anboten und ein dritter wegen Pflichtverletzung beurlaubt wurde.

Marx hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag darum gebeten, ihm das Bundesverdienstkreuz, das er in dieser Woche bekommen sollte, nicht zu verleihen. Zuvor hatte der Betroffenenbeirat im Erzbistum Köln an den Bundespräsidenten appelliert, die Auszeichnung vorerst nicht vorzunehmen. Ein Sprecher von Kardinal Marx betonte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München: „Es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesem Bericht und dem Verzicht auf das Bundesverdienstkreuz.“