Marode Hochstraße Süd: Bus und Bahn ändern Routen

Ludwigshafen Bis die einsturzgefährdete Hochstraße Süd durch einen Neubau ersetzt ist, können Jahre vergehen. Verkehrsminister Wissing macht aber klar, dass an Abriss und Neubau mit Hochdruck gearbeitet wird und Finanzfragen dies nicht verzögern werden.

Wegen der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd in Ludwigshafen müssen sich Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs auf wesentliche Änderungen in der Region einstellen. Aufgrund von Straßensperrungen nahm die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) am Mittwoch ein neues Linienkonzept für Ludwigshafen und teilweise auch Mannheim in Betrieb, wie eine Unternehmenssprecherin mitteilte. Die rnv veröffentlichte den umfangreichen Plan auf ihrer Internetseite.