Ausbildungsreform Markierungsverbot bei juristischen Prüfungen verschoben

Das rheinland-pfälzische Justizministerium plant eine Reform der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristen (Japo): Die Einführung eines Teilzeit-Referendariats und die Wiedereinführung einer verdeckten Zweitkorrektur - also ohne Kenntnis der Note des Erstkorrektors - gehören dazu. Das ebenfalls geplante Verbot von Markierungen in Gesetzestexten und juristischen Kommentaren, die mit in die Prüfungen genommen werden dürfen, wird jetzt jedoch verschoben.