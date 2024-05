Wegen Mittelohrentzündung Mark Forster sagt Konzerttermine ab

Auf der Webseite des Sängers aus Rheinland-Pfalz wurden die Konzerte an diesem Samstag (Augsburg), Sonntag (Erfurt) und Montag (Düsseldorf) als „abgesagt“ angezeigt. Die Termine am Freitag in Graz und am kommenden Samstag in Wien waren am Samstagabend hingegen noch aktiv. Forster hat seinen neuen Song „Wenn du mich rufst“ für die EM-Berichterstattung der ARD geschrieben. Er solle Zusammenhalt und Optimismus beschwören.