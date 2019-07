Margarethe von Trotta übernimmt Jury-Vorsitz bei Filmpreis

Neunkirchen Die Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin Margarethe von Trotta übernimmt den Vorsitz in der Jury des Günter Rohrbach Filmpreises 2019. Damit folgt die 77-Jährige auf Herbert Knaup, der im vergangenen Jahr Jury-Vorsitzender war, wie die Stadt Neunkirchen am Donnerstag mitteilte.

Die Stadt Neunkirchen vergibt den Filmpreis seit 2011 für deutschsprachige Fernseh- und Kinofilme zum Themenfeld „Arbeitswelt und Gesellschaft“. Mit ihm erinnert sie an den vor 90 Jahren in Neunkirchen geborenen Filmproduzenten Günter Rohrbach („Das Boot“). Im vergangenen Jahr ging die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung an das Melodram „In den Gängen“ von Regisseur Thomas Stuber. Die Preisverleihung ist in diesem Jahr für den 8. November geplant.