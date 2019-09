Marco Weber wirft Julia Klöckner „Wortbruch“ vor

Julia Klöckner (CDU) spricht im Bundestag und gestikuliert dabei. Foto: Carsten Koall/Archiv.

Mainz Der Parlamentarische Geschäftsführer der rheinland-pfälzischen FDP-Landtagsfraktion, Marco Weber, hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) „Wortbruch“ vorgeworfen. Die Ministerin habe entgegen der gängigen Praxis in der laufenden Förderperiode EU-Geld umgeschichtet und bringe damit die Landwirte und Winzer in Rheinland-Pfalz in den nächsten drei Jahren insgesamt um rund zehn Millionen Euro Einkommensunterstützung.

