Marco Weber kritisiert Grünen Vorstoß zur Verkehrspolitik

Mainz Der parlamentarische Geschäftsführer der rheinland-pfälzischen FDP-Landtagsfraktion, Marco Weber, hat Forderungen der Grünen zum Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen als „schockierend“ und „realitätsfremd“ kritisiert.

„Die Grünen haben kein Gespür für den ländlichen Raum“, sagte Weber über seinen Koalitionspartner in der Ampel-Landesregierung am Montag in Mainz. „Für uns als FDP in Rheinland-Pfalz hat der ländliche Raum oberste Priorität.“