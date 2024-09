Regierung Marcel Hürter soll neuer Rechnungshof-Präsident werden

Der Präsident des Statistischen Landesamtes Marcel Hürter soll an die Spitze des rheinland-pfälzischen Rechnungshofes wechseln. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat den 44-Jährigen in Mainz zur Wahl vorgeschlagen. Diese ist für Anfang nächster Woche im Landtag geplant. Der amtierende Präsident des Rechnungshofes, Jörg Berres, geht in den Ruhestand.