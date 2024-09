Regierung Marcel Hürter neuer Präsident des Landesrechnungshofs

Hürter kommt aus Neuwied und hat in Mainz Volkswirtschaft studiert. Er hat Erfahrung in der Landtagsverwaltung, im Wirtschafts- und Umweltministerium gesammelt, unter anderem als persönlicher Referent des früheren Wirtschaftsministers Hendrik Hering (SPD) und als SPD-Landtagsabgeordneter. Seit 2017 war er Präsident des Statistischen Landesamtes in Bad Ems.