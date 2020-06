Neuer Bürgermeister in Saargemünd : „Wir müssen uns besser abstimmen“

Der neue Bürgermeister von Saargemünd plädiert für eine effektivere grenzüberschreitende Kooperation als Folge der Corona-Krise.

Marc Zingraff (59) wurde im März zum neuen Bürgermeister der Grenzstadt Saargemünd gewählt. Er gehört der Konservativen Partei „Les Républicains“ (LR) an und folgt im Amt als Stadtchef auf Céleste Lett. Bisher arbeitete Zingraff als Französischlehrer an einem Saargemünder Gymnasium. Er gehört dem Stadtrat seit 2001 an, zuletzt war er Beigeordneter für Sport.

ZINGRAFF Natürlich ist die Absage von Veranstaltungen ein herber Schlag. Ich nehme das Virus sehr ernst. Ein Teil von meinem Team und ich selbst waren daran erkrankt. Aber wir müssen auch mit Zuversicht in die Zukunft blicken und sehen, was noch möglich ist. Wir wollen die geplanten Großveranstaltungen durch kleinere ersetzen. Es soll auch in diesem Sommer Musik und Straßenkunst in Saargemünd geben – nur eben im kleineren Rahmen. Qualitative Unterhaltung bieten und dabei große Menschenansammlungen vermeiden: Das ist ein Balance-Akt.