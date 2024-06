Wahlen Manuela Ripa bleibt einzige EU-Abgeordnete aus dem Saarland

Manuela Ripa von der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) wird auch in den nächsten fünf Jahren die einzige Vertreterin aus dem Saarland im Europaparlament sein. Auf Platz eins der Bundesliste ihrer Partei holte sich die 48 Jahre alte Juristin bei der Europawahl am Sonntag nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis das Ticket für ein Mandat im EU-Parlament. „Ich freue mich sehr, dass ich weiter ökologische Politik machen kann auch für das Saarland“, sagte Ripa am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Das Saarland liegt mir sehr am Herzen.“