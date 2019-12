Mann zweimal am gleichen Tag mit Drogen am Steuer unterwegs

Polizist mit Winkerkelle. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild.

Ludwigshafen Ein 20-jähriger Mann ist in Ludwigshafen zweimal am gleichen Tag unter Drogen Auto gefahren und von der Polizei erwischt worden. Beim zweiten Mal missachtete der Mann die Vorfahrt einer 79-jährigen Autofahrerin und verursachte einen Unfall, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

