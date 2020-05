Mann zündet unerlaubt Sprengkörper

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Losheim am See Ein 22-Jähriger hat im Nordsaarland Sprengkörper gezündet und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das teilten die Beamten am Montag mit. Demnach war die Polizei wegen Schussgeräuschen in der Nähe eines Sportplatzes in einem Ortsteil von Losheim am See am Freitag alarmiert worden.

