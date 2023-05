Ermittlung Mann wohl mit Küchenmesser verletzt: 81-Jähriger in U-Haft

Den Ermittlungen zufolge hatte sich ein 39 Jahre alter Mann am Mittwoch in Saarbrücken vor ein Wohnungsfenster des Beschuldigten gestellt und unter anderem die Rückgabe von zehn Euro gefordert. Der 81-Jährige soll daraufhin aus dem Fenster seiner Erdgeschosswohnung in den Hals des anderen gestochen haben. Polizisten nahmen ihn fest.