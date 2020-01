Mann wirft mit Böllern aus Auto

Wadern-Dagstuhl Ein junger Mann hat am Wochenende im Saarland aus seinem fahrenden Auto heraus mit Silvesterböllern geworfen. Laut Polizei fuhr eine Frau am Samstag auf einer Landstraße in Wadern-Dagstuhl hinter dem Fahrzeug des 20-Jährigen, als sie beobachtete, wie dieser einen Böller in den Gegenverkehr schleuderte.

