Mann will in eigene Wohnung steigen und muss gerettet werden

Ein Polizist steht mit dem Rücken zu einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Nach einem gescheiterten „Einbruchsversuch“ in die eigene Wohnung ist ein 27-Jähriger von einem Fenstersims in Ludwigshafen gerettet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann am Dienstagmittag seinen Schlüssel in der Wohnung liegen gelassen und die Tür zugezogen.

