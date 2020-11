Mann wegen versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft

Das Blaulicht auf einem Polizeiauto. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Mainz Er soll eine 23-Jährige in Mainz mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt haben: Deswegen ist am Montag gegen einen 27-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags ergangen. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Mainz mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das Opfer war am Samstagabend in einem Einfamilienhaus in Mainz-Gonsenheim entdeckt worden, nachdem Anwohner wegen lauter Schreie die Polizei alarmiert hatten.