Mann wegen Raubmordes vor Gericht

Frankenthal Vor dem Landgericht Frankenthal beginnt heute der Prozess um einen Raubmord im Drogenmilieu. Angeklagt ist ein 55-Jähriger, der im Mai im pfälzischen Haßloch einen 53 Jahre alten Mann mit Schlägen auf den Kopf getötet haben soll.

Der Staatsanwaltschaft zufolge wollte der deutsche Staatsangehörige so an Bargeld und Methadon-Tabletten des Opfers kommen. Der Angeklagte sei strafrechtlich bereits zahlreich in Erscheinung getreten. Zu den Vorwürfen habe er sich bislang nicht geäußert. Der Mann sitzt seit seiner Festnahme wenige Wochen nach der Tat in Untersuchungshaft.