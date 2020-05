Mann von eigenem Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa

Kaiserslautern Ein Mann ist in der Pfalz bei einem Unfall von seinem eigenen Wagen erfasst und schwer verletzt worden. Der 60-Jährige hatte sein Fahrzeug am Mittwoch auf einem Parkplatz an einer Landstraße zwischen Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn abgestellt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa