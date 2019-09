Mann verunglückt tödlich

Pirmasens Der Fahrer eines elektrischen Rollstuhls ist bei einem Unfall in der Pfalz ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 83 Jahre alte Mann am Montag am Stadtrand von Pirmasens auf einem unbefestigten Waldweg unterwegs.

