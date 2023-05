Großeinsatz Mann verschanzt sich: Gutes Ende nach Stunden der Gefahr

Es waren bange Stunde des Wartens und des Ausharrens. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hat in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) am Dienstag einen Mann festgenommen, der sich mit einem Messer am Morgen in der Wohnung eines Familienangehörigen verschanzt hatte. In seiner Gewalt war sein 14-jähriger Neffe. Die genaue Situation ist unklar. Scharfschützen, SEK und weitere Beamte riegeln das triste Mehrfamilienhaus in dem Örtchen am Rhein ab. In die Wohnung dringen sie nicht ein, um den Jungen nicht zu gefährden.