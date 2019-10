Mann verliert Kontrolle über sein Auto: Schwer verletzt

Mainz Bei einem Autounfall in Mainz ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Wagen des 32-Jährigen kam in der Nacht auf Sonntag im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld ins Schleudern und von der Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

