Mann verliert auf nasser Fahrbahn Kontrolle über Auto

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Nerdlen Bei einem Autounfall auf regennasser Fahrbahn sind auf der Landstraße 46 in Nerdlen bei Daun zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 22 Jahre alte Fahrer und sein 15-jähriger Begleiter kamen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte.

Demnach war das Auto am Mittwochabend auf der nassen Landstraße zu schnell unterwegs. Der 22-Jährige verlor in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen, der rund 100 Meter über eine Wiese rutschte und sich dann überschlug.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer gab später an, dass ihm ein anderes Fahrzeug entgegengekommen sei. Die Polizei ermittlt.

Bei Laumersheim (Kreis Bad Dürkheim) waren zwei Autofahrerinnen am Mittwochabend auf der Autobahn 6 auf regennasser Fahrbahn leicht verletzt worden. Eine 25 Jahre alte Frau geriet mit ihrem Auto ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich, schleuderte auf die rechte Fahrspur und krachte dort gegen den Wagen einer 46-Jährigen.