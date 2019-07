Mann verletzt sich bei Geburtstags-Sprung in den Rhein

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/Archiv.

Mainz Zu seinem 37. Geburtstag hat sich ein Mann in Mainz einen ungewöhnlichen Wunsch erfüllt und dabei schwer verletzt. Er sprang am Samstag wenige Minuten nach Mitternacht bei hochsommerlichen Temperaturen von der Theodor-Heuss-Brücke in den Rhein, wie die Polizei berichtete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dpa

Dabei kugelte sich der Mann aus dem osthessischen Freigericht die Schulter aus.

Passanten hatten den Sprung beobachtet und die Polizei verständigt. Die Wasserschutzpolizei konnte das verletzte Geburtstagskind schnell finden, an Bord holen und in ein Krankenhaus bringen lassen. Der leichtsinnige Sprung hat für den Hessen nicht nur gesundheitliche Folgen, sondern wird auch teuer: Den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Hilfsdiensten muss er selbst bezahlen.