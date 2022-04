Saarlouis : Mann verlangt eigene Festsetzung: Konflikt bei Einsatz

Lebach Ein alkoholisierter Mann hat der Polizeiinspektion Lebach zufolge beim Erscheinen in der Dienststelle lautstark die eigene Ingewahrsamnahme gefordert. Nachdem die Beamten ihn nach Hause geschickt hatten, sei der 42-Jährige erneut erschienen, habe eine Flasche Wodka zunächst drohend gehoben und dann daraus getrunken.

Beim Versuch, ihm die Flasche abzunehmen, sei sie gefallen und zerbrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin sei der Mann „in aggressiver Haltung“ auf einen Polizisten zugegangen. Er wurde gefesselt und in Gewahrsam genommen. Bei dem Einsatz am Samstag im Saarland seien der Mann und zwei Polizisten leicht verletzt worden.

Bereits am Freitag war der Polizeiinspektion Lebach ein Fall häuslicher Gewalt in Schmelz-Primsweiler gemeldet worden. Nach dem Eintreffen stellten die Beamten demnach einen Mann sowie tiefe Einstichlöcher in einer Tür fest. Bei dem Mann, der sich „aggressiv und unkooperativ“ verhalten habe, sei ein Messer gefunden worden. „Da der 34-Jährige immer mehr in Rage geriet, wurde seine Ingewahrsamnahme erforderlich“, teilte die Polizei mit. Der Mann habe in Richtung der Beamten getreten und versucht, diese anzuspucken.